Верховный суд оставил в силе приговор журналистке Прокопьевой

Верховный суд России оставил без изменений приговор журналистке Светлане Прокопьевой, оштрафованной на 500 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на саму Прокопьеву.

По словам журналистки, суд выглядел "как чистая формальность", а прокурор говорил фразы, которые не касались сути дела. "Суд нас выслушал, не задал ни одного вопроса, ушёл посовещаться - и оставил приговор в силе. В принципе, мы этого и ждали. Ничего нового и неожиданного. Посмотрим, что будет написано в тексте решения", - рассказала Прокопьева. Она также отметила, что продолжит оспаривать решение вплоть до Европейского суда по правам человека.

Рассмотрение кассационной жалобы совпало с годовщиной самого приговора. 6 июля 2020 Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма за авторскую колонку.

Журналистку Светлану Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма из-за рассуждений о причине теракта в здании ФСБ Архангельска, где погиб 17-летний Михаил Жлобицкий. Обвинение требовало для Прокопьевой 6,5 лет колонии и запрет в течение четырех лет заниматься журналистикой. Суд признал Прокопьеву виновной и оштрафовал на 500 тысяч рублей.

В поддержку Прокопьевой выступили международные правозащитные и журналистские организации, российские политики и гражданские активисты.

В феврале защита Прокопьевой обжаловала приговор. Прокурор на заседании заявил суду, что журналистка является "рупором Запада", так как сотрудничает с иностранными СМИ. Также он посчитал, что она разжигает протестные настроения и формирует негативное отношение к правоохранительным органам. Прокопьева отметила, что таким образом прокурор фактически признал дело политическим. Суд в итоге оставил приговор в силе.