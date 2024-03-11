Жительницу Тульской области за пост о войне приговорили к 4 годам колонии

Суд в городе Алексин Тульской области приговорил Юлию Тищенко к четырём годам колонии общего режима по статье о призывах в интернете к деятельности, направленной против безопасности государства. Приговор был вынесен ещё в декабре, на то, что он был опубликован на сайте суда, обратило внимание издание "ОВД-Инфо".

Дело возбудили из-за поста Тищенко в фейсбуке с информацией о сборе на рации и тепловизоры для бойцов украинской армии, который был опубликован в 2022 году. В тексте приговора уточняется, что осуждённая десять лет жила в Украине. С 30 августа 2023 года она находилась под стражей. В приговоре отмечается, что в суде она признала вину.

Также в понедельник стали известны подробности заочного приговора по делу о так называемых фейках об армии, вынесенного в Москве в декабре в отношении Людмилы Толмачёвой. Ей назначили 8,5 лет колонии заочно - это один из самых суровых приговоров по этой статье - за посты в инстаграме о предполагаемой гибели российских высокопоставленных военнослужащих и об убийствах мирных жителей Украины. Приговор был опубликован спустя более чем два месяца после его вынесения, внимание на него обратила "Медиазона".

Суд постановил, что посты Толмачёвой в инстаграме не соответствовали публичной позиции Минобороны. Кроме упоминаний о пытках жителей украинского села Мотыжин и о массовых убийствах в Буче, в постах говорилось также о потерях российской армии. В письме от Минобороны, приобщённом к материалам суда, сказано, что гибель генерал-лейтенантов Андрея Мордвичева и Якова Резанцева не подтверждается, а российские "не осуществляли" "пыток и казней в отношении мирных жителей" в районе неназванного села (по всей видимости, речь идёт о Мотыжине, где российские военные, по многочисленным утверждениям, пытали и убили старосту и его семью), а также "расстрелов мирных жителей" неназванного города, очевидно Бучи (сообщения о таких расстрелах также публиковались).

Об уголовном деле против 52-летней Толмачевой стало известно в октябре 2022 года, когда её заочно арестовали. Приговор был вынесен в декабре.