Мосгорсуд отменил приговор бывшему издателю "Медиазоны" Петру Верзилову

Мосгорсуд на заседании 11 марта отменил обвинительный приговор по делу о распространении фейков об армии бывшему издателю "Медиазоны", участнику Pussy Riot Петру Верзилову. Дело отправлено на новое рассмотрение из-за допущенных процессуальных нарушений, сообщил правозащитный проект "Сетевые свободы".

В ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к восемь с половиной лет годам лишения свободы и запретил ему в течение четырёх лет администрировать интернет-сайты. Поводом стали два твита и два поста в инстаграме с рассказом об убийствах в Буче.

Верзилов — гражданин России и Канады, он уехал из Москвы в 2020 году. В октябре он рассказал в интервью, что как минимум с 2022 года служит в украинской армии. После выхода интервью он покинул пост издателя "Медизоны". Кроме уголовного дела о Буче против него возбуждено в России дело о неуведомлении о втором гражданстве. Кроме того, он внесён в список так называемых иностранных агентов.