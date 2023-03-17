Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Жительницу Ярославля обвинили в призывах к терроризму в телеграме

Жительницу Ярославля Светлану Зотову обвинили по статьям о призывах к терроризму и экстремизму за два комментария в телеграме, из которых ей показали два слова. Об этом сообщает "Зона солидарности".

Комментарии Зотова якобы разместила к постам в телеграм-каналах "Боец Анархист" и "Украина 24/7". Какие именно – неизвестно. В полиции, по словам Зотовой, ей показали только первое и последнее слово одного комментария: "русские" и "ядерка".

Также полицейские спрашивали Зотову, как она относится к российскому вторжению в Украину и подрыву Крымского моста. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В феврале её дочь – 19-летнюю Валерию Зотову – отправили в СИЗО по статье о террористическом акте. По версии следствия, она намеревалась поджечь пункт сбора вещей для мобилизованных.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG