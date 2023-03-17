Жительницу Ярославля обвинили в призывах к терроризму в телеграме

Жительницу Ярославля Светлану Зотову обвинили по статьям о призывах к терроризму и экстремизму за два комментария в телеграме, из которых ей показали два слова. Об этом сообщает "Зона солидарности".

Комментарии Зотова якобы разместила к постам в телеграм-каналах "Боец Анархист" и "Украина 24/7". Какие именно – неизвестно. В полиции, по словам Зотовой, ей показали только первое и последнее слово одного комментария: "русские" и "ядерка".

Также полицейские спрашивали Зотову, как она относится к российскому вторжению в Украину и подрыву Крымского моста. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В феврале её дочь – 19-летнюю Валерию Зотову – отправили в СИЗО по статье о террористическом акте. По версии следствия, она намеревалась поджечь пункт сбора вещей для мобилизованных.