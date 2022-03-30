Жителя Благовещенска обвинили в вандализме за антивоенные надписи

В Благовещенске полиция возбудила три уголовных дела по статье о вандализме и составила несколько протоколов об административных правонарушениях в отношении местного жителя, который рисовал антивоенные граффити. Об этом сообщается на сайте МВД по Амурской области.

По версии полицейских, 25-летний житель Благовещенска нескольких дней рисовал в общественных местах некие "изображения запрещенных символов и надписи, дискредитирующие действия российских Вооруженных сил". 28 марта он был задержан сотрудниками МВД. Сообщается, что местный житель оказал сопротивление полицейским и распылил в них перцовый баллончик.

В МВД отчитались о том, что суд уже арестовал автора граффити на 14 суток административному протоколу о публичной демонстрации нацистской символики или символики экстремистских организаций. Также на жителя Благовещенска составили административные протоколы о дискредитации российских военных и о неповиновении полиции.

Ранее в Санкт-Петербурге местного жителя отправили на месяц в СИЗО по делу о надписях "Нет войне!" и "Путин – фашист!" на мемориале "Братская могила воинов Советской Армии, погибших при защите Ленинграда в 1941–1943 гг.". Его подозревают по статье о надругательстве над местами захоронения умерших по мотивам политической ненависти или вражды.