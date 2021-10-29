Жителя Братска осудили за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Иркутский областной суд признал виновным по уголовной статье о реабилитации нацизма жителя Братска, загрузившего фото Адольфа Гитлера в базу данных на сайте движения "Бессмертный полк". Его оштрафовали на 100 тысяч рублей, а телефон, с которого он загружал фото, забрали "в доход государства", сообщили редакции Сибирь.Реалии в пресс-службе суда.

По версии следствия, 5 мая 2020 года житель Братска через свой аккаунт во "ВКонтакте" авторизовался на сайте "Бессмертный полк России онлайн" и оформил заявку на публикацию фото Адольфа Гитлера, подписав изображение "Гитлерс Адольф Иванович".

По мнению следователей, обвиняемый сделал это, зная об "отрицательной оценке личности" Гитлера , с целью "одобрения преступлений", установленных приговором Международного военного трибунала для Нюрнбергского суда. Согласно этому приговору Германия во главе с Адольфом Гитлером во Второй мировой войне вела агрессивную войну против мира и безопасности человечества и совершала военные преступления.

Сотовый телефон подсудимого конфисковали в доход государства как оборудование и иные средства совершения преступления.

В России введена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства, ужесточено наказание за реабилитацию нацизма, в том числе в интернете. Принятый в июне по инициативе Владимира Путина закон запрещает публично отождествлять "цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран "оси". Кроме того, согласно закону, в России запрещено публично отрицать решающую роль СССР в победе над нацистской Германией.