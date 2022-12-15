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Жителя Брянска осудили за попытку уехать воевать на стороне Украины

Украинская армия в Лимане

Суд в Брянске приговорил местного жителя 24-летнего Артёма Боголюбова к шести годам колонии строгого режима, по обвинению в попытке присоединиться к украинским военным, чтобы воевать против России. Об этом сообщает пресс-служба Брянского областного суда.

Боголюбова задержали на территории Беларуси, через которую, по версии ФСБ, он якобы пытался попасть в Украину. Позднее жителя Брянска депортировали в Россию. ФСБ считает, что Артём Боголюбов был "активным противником внутренней и внешней политики" России, имел непогашенный кредит и, участвуя в войне, собирался заработать деньги.

Ранее суд в Красноярске приговорил к четырём годам и восьми месяцам лишения свободы Сергея Улукшонова, также, как утверждается, собиравшегося воевать на стороне Украины. В Удмуртии суд приговорил 29-летнего жителя Воткинска к пяти годам колонии строгого режима – тоже за намерение выехать в Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ; он был задержан при попытке нелегально пересечь границу.

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