Жителя Брянска осудили за попытку уехать воевать на стороне Украины

Суд в Брянске приговорил местного жителя 24-летнего Артёма Боголюбова к шести годам колонии строгого режима, по обвинению в попытке присоединиться к украинским военным, чтобы воевать против России. Об этом сообщает пресс-служба Брянского областного суда.

Боголюбова задержали на территории Беларуси, через которую, по версии ФСБ, он якобы пытался попасть в Украину. Позднее жителя Брянска депортировали в Россию. ФСБ считает, что Артём Боголюбов был "активным противником внутренней и внешней политики" России, имел непогашенный кредит и, участвуя в войне, собирался заработать деньги.

Ранее суд в Красноярске приговорил к четырём годам и восьми месяцам лишения свободы Сергея Улукшонова, также, как утверждается, собиравшегося воевать на стороне Украины. В Удмуртии суд приговорил 29-летнего жителя Воткинска к пяти годам колонии строгого режима – тоже за намерение выехать в Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ; он был задержан при попытке нелегально пересечь границу.