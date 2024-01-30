Жителя Брянской области осудили на 13 лет по делу о госизмене

Брянский областной суд приговорил местного жителя Дмитрия Прохоренко к 13 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене и диверсии. Об этом говорится в сообщении пресс-служба суда.

Согласно постановлению, первые два с половиной года Прохоренко будет отбывать в тюрьме. Сообщается, что он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, Прохоренко, работая в компании, которая занимается цифровыми услугами, передал ВСУ информацию о деятельности одного из подразделений российской армии. Доступ к ней он якобы получил во время оказания услуг связи. Утверждается, что Прохоренко периодически сообщал украинской стороне информацию о местоположении и деятельности российских подразделений в Брянской области. Следствие считает, что он также поджёг релейный шкаф на железной дороге по заданию из Украины.

О задержании и аресте Прохоренко стало известно в январе 2023 года. Ему вменили поджёг релейного шкафа на железной дороге в Суражском районе.

Изначально Прохоренко получил десять суток административного ареста. Позднее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём телеграм-канале сообщил, что "направил запрос прокурору региона о проведении проверки и применении мер реагирования" из-за ситуации с поджогом на железной дороге. После этого Прохоренко был отправлен в СИЗО.