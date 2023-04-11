Жителя Черняховска осудили по делу о поджоге военкомата

В Черняховске в Калининградской области суд приговорил местного жителя Сергея Чурсина к двум годам принудительных работ за попытку поджога военкомата. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в ночь на 25 сентября 2022 года Чурсин поджёг бутылки с зажигательной смесью и бросил их в стену здания военкомата. Пожара не произошло. Жителя задержали и возбудили в отношении него уголовное дело о покушении на уничтожение имущества из хулиганских побуждений.

В суде Чурсин не отрицал, что бросал бутылки, но не признал вину в покушении на уничтожение военкомата. По его словам, он хотел только повредить стену. Также житель Черняховска уточнил, что перед этим выпивал вместе с супругой и её подругой, и не вполне мог контролировать свои действия.

Помимо принудительных работ, в течение двух лет с заработной платы Чурсина будут удерживать 5% в доход государства.