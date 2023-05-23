Жителя Читы оштрафовали на 120 тысяч рублей за дискредитацию армии

В Чите суд приговорил местного жителя Ивана Лосева к штрафу в 120 тысяч рублей по уголовной статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщила пресс-служба суда. Ранее его уже несколько раз штрафовали, в том числе за пересказ сна с участием Владимира Зеленского и интервью о этом со СМИ.



Лосеву вменили то, что он разместил в своем инстаграме фотографию с подписью, "содержащей дискредитацию деятельности представителей Вооруженных Сил РФ, участвующих в специальной военной операции на территории Украины" (Специальной военной операцией российские власти называют вторжение в Украину).​



Отмечается, что в ходе судебного заседания Лосев признал вину и раскаялся. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке в связи с согласием подсудимого с предъявленным ему обвинением.​

​Суд назначил Лосеву штраф в 150 тысяч рублей, но, учтя, что он до вынесения приговора находился под стражей и запретом определенных действий, смягчил наказание – до 120 тысяч рублей. Кроме того, суд конфисковал в доход государства смартфон iPhone, который назвал "средством совершения преступления".

После начала мобилизации на войну в Украине Иван Лосев написал в своем инстаграме о сне с украинским президентом Владимиром Зеленским: "Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!". Я ему отвечаю: "Героям Слава!". Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять". И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно".

В феврале Лосеву назначили два штрафа по 35 тысяч рублей за интервью "Би-би-си" и "Дождю", в которых он рассказал о штрафе за пересказ сна с участие Владимира Зеленского. Его признали виновным в дискредитации армии России.