Жителя Хабаровска приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

Хабаровский краевой суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 450 тысяч рублей местного жителя по обвинению в госизмене, его обвинили в сотрудничестве с Украиной. Имя осуждённого не называется.

Как сообщила пресс-служба судов Хабаровского края, ему вменяли передачу сведений, в том числе о ФСБ, Главному управлению разведки Минобороны Украины. Утверждается, что в феврале 2025 года он собрал и переслал сотруднику украинской спецслужбы сведения, которые "могли и могут быть использованы" против безопасности России и ФСБ.

Свою вину осуждённый, как пишет "Медиазона" признал частично, при этом дать показания на суде он отказался, почему - не сообщается. Для установления его вины суд использовал показания, которые он дал во время следствия, а также привлёк свидетелей и изучил переписку с предполагаемым куратором. Другие подробности дела, в том числе позиция защиты, не известны.

Сообщения о приговорах по обвинению в госизмене в России публикуются практически ежедневно. Оправдательных приговоров по таким делам не бывает. В 2025 году было вынесено, по имеющимся данным, более 200 приговоров только по статье о госизмене - это абсолютный рекорд за постсоветскую историю России.



