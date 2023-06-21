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Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в финансировании ВСУ

ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровского края по делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спецслужба утверждает, что задержанный переводил криптовалюту на покупку дронов, тепловизоров, боеприпасов и медицинских товаров для ВСУ.

ТАСС публикует видео задержания, где сотрудники сажают подозреваемого в автомобиль, а затем привозят в квартиру, где он подписывает документы. Имя задержанного не сообщается.

  • Согласно открытым данным, в марте количество уголовных дел о госизмене резко выросло – за месяц их возбудили девять. Фигурантами почти половины всех дел стали жители Дальнего Востока. Сообщалось о задержанных в Хабаровске, Приморском крае и Комсомольске-на-Амуре.
  • В апреле Государственная дума России в трех чтениях приняла поправки, которыми вводится пожизненное лишение свободы за государственную измену.
  • На делах о государственной измене практически всегда стоит гриф "секретно", а защитники находятся под подпиской о неразглашении, поэтому информация информация о сути обвинения становится известной лишь в единичных случаях.
  • "Госизмена" есть в числе обвинений, предъявленных оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, которого 17 апреля приговорили к 25 годам лишения свободы.
  • В сентябре минувшего года бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов получил 22 года. Журналист вину не признает. Многие его коллеги и правозащитники считают приговор местью за профессиональную деятельность.

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