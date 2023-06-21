Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в финансировании ВСУ

ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровского края по делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спецслужба утверждает, что задержанный переводил криптовалюту на покупку дронов, тепловизоров, боеприпасов и медицинских товаров для ВСУ.

ТАСС публикует видео задержания, где сотрудники сажают подозреваемого в автомобиль, а затем привозят в квартиру, где он подписывает документы. Имя задержанного не сообщается.