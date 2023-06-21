Администрация исправительной колонии №7 Красноярского края в начале лета отправила журналиста Ивана Сафронова в штрафной изолятор, затем он находился в лазарете. Об этом он написал в письме активистке Ольге Елсаковой, передавшей переписку "ОВД-Инфо".

На какой срок и за что журналист отправлялся в ШИЗО неизвестно. Своё письмо Елсаковой он начал писать 1 июня, но в тот же день его поместили в изолятор, а после — в медчасть. Дописать он смог только 18 июня. В тексте говорится, что через три дня его снова могут отправить на лечение.

"Начало лета как-то не очень задалось. Но ожидать иного от российской пенитенциарной системы было бы как минимум наивно — все может поменяться очень круто и буквально в один момент", — отметил Сафронов. В группе его поддержки в твиттере отмечается, что это вся известная информация о ситуации на данный момент. "Пытаемся выяснить детали", — говорится там.