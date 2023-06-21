Администрация исправительной колонии №7 Красноярского края в начале лета отправила журналиста Ивана Сафронова в штрафной изолятор, затем он находился в лазарете. Об этом он написал в письме активистке Ольге Елсаковой, передавшей переписку "ОВД-Инфо".
На какой срок и за что журналист отправлялся в ШИЗО неизвестно. Своё письмо Елсаковой он начал писать 1 июня, но в тот же день его поместили в изолятор, а после — в медчасть. Дописать он смог только 18 июня. В тексте говорится, что через три дня его снова могут отправить на лечение.
"Начало лета как-то не очень задалось. Но ожидать иного от российской пенитенциарной системы было бы как минимум наивно — все может поменяться очень круто и буквально в один момент", — отметил Сафронов. В группе его поддержки в твиттере отмечается, что это вся известная информация о ситуации на данный момент. "Пытаемся выяснить детали", — говорится там.
- Сафронов — бывший специальный корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", он писал о военно-промышленном комплексе и космонавтике. В сентябре суд признал его виновным в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Он вину отрицает.
- Незадолго до ареста Сафронов ушёл из журналистики и начал работать в Роскосмосе. Несмотря на это его коллеги и адвокаты уверены, что преследование стало результатом его журналистской деятельности. Ведшие следствие сотрудники ФСБ обещали ему смягчение приговора за выдачу его источников.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.