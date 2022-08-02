Жителя Кандалакши арестовали за плакат с буквами Z, V и свастикой

Суд в городе Кандалакша Мурманской области арестовал на 15 суток местного жителя Сергея Фатеева за пропаганду и демонстрирование нацистской символики. Поводом для этого стал плакат, на котором были символы Z, V и свастика. Об этом сообщил информационно-аналитический центр "Сова".

В тексте судебного решения говорится, что Фатеев 1 мая 2022 года "изготовил и разместил" на стене одного из домов "плакат с надписью "Единая Россия – Фашистская страна Z+V= (символ нацистской свастики немецкий крест)", то есть публично демонстрировал для неопределенного круга лиц нацистскую символику".

"Мы считаем привлечение Фатеева к ответственности неправомерным: на наш взгляд, преследование за демонстрирование нацистской символики оправданно, когда она используется для пропаганды нацизма, однако Фатеев использовал эту символику в качестве средства политической критики", - считают эксперты центра "Сова".

Буквы Z и V наносятся на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Прокремлёвские СМИ, а нередко и власти разных уровней пропагандируют их как символы так называемой спецоперации в Украине. Символы рисовали на дверях квартир тех, кто выступает против российской агрессии в Украине. За плевок на Z присудили штраф в 30 тысяч рублей.