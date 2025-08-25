Ссылки для упрощенного доступа

Жителя Казани оштрафовали за переписку с оппозиционным активистом

Михаил Плетнёв
Михаил Плетнёв

Суд в Казани оштрафовал на 5 тысяч рублей местного жителя Марата Галиакберова за его переписку с уехавшим из России оппозиционным активистом Михаилом Плетнёвым. Об этом пишет "Медиазона".

В начале июня дома у Галиакберова прошёл обыск, его проводили сотрудники ФСБ. Они забрали с собой на несколько дней технику казанца. В его устройствах была обнаружена его переписка с Плетнёвым в соцсети Х. Протокол на него составила прокуратура.

По данным "Медиазоны", диалог Галиакберова с оппозиционером суд счёл участием в деятельности нежелательной в России организации — фонда Free Russia. В постановлении суда Плетнёв назван её "функционером", другие источники об их возможном сотрудничестве не сообщали.

  • В мае журнал "Холод" рассказал, что несколько девушек выдвинули против Плетнёва обвинения в сексуализированном насилии. Он принёс извинения в Х и после этого не появляется в публичном пространстве.
