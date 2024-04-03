Жителя Коми оштрафовали за бело-красно-белый флаг на аватарке

Суд в Сыктывкаре оштрафовал на две тысячи рублей урбаниста и бывшего главу "Городских проектов в Коми" Дмитрия Махова. На него был составлен протокол о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает "Коми Мемориал".



Махова задержали 2 апреля на выходе из дома. Поводом для составления протокола стала аватарка с бело-красно-белым флагом белорусской оппозиции в социальной сети "ВКонтакте".

По данным SOTA, за несколько недель до задержания сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом предлагали Махову "встретиться и поговорить".

Махов также является помощником депутата Госсовета Коми Виктора Воробьева - первого в России регионального депутата, внесенного в реестр "иностранных агентов".