Жителя Коми оштрафовали за бело-красно-белый флаг на аватарке

Суд в Сыктывкаре оштрафовал на две тысячи рублей урбаниста и бывшего главу "Городских проектов в Коми" Дмитрия Махова. На него был составлен протокол о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает "Коми Мемориал".
Махова задержали 2 апреля на выходе из дома. Поводом для составления протокола стала аватарка с бело-красно-белым флагом белорусской оппозиции в социальной сети "ВКонтакте".
По данным SOTA, за несколько недель до задержания сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом предлагали Махову "встретиться и поговорить".
Махов также является помощником депутата Госсовета Коми Виктора Воробьева - первого в России регионального депутата, внесенного в реестр "иностранных агентов".
- Бело-красно-белый флаг – белорусский исторический символ. Он был флагом Белорусской народной республики, недолго существовавшей в 1918 году, а после распада СССР – официальным флагом независимой Беларуси. В 1995 году по итогам референдума, прошедшего в условиях наступления режима президента Александра Лукашенко на демократическую оппозицию, государственные символы были заменены другими, близкими к флагу и гербу БССР. Позднее бело-красно-белый флаг был запрещен властями Беларуси. В 2020 году его использовали участники массовых протестов против режима Лукашенко, начавшихся после фальсификации результатов президентских выборов.
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