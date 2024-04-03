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Жителя Коми оштрафовали за бело-красно-белый флаг на аватарке

Дмитрий Махов в суде. Фото из группы во "ВКонтакте" "Коми Мемориал"
Дмитрий Махов в суде. Фото из группы во "ВКонтакте" "Коми Мемориал"

Суд в Сыктывкаре оштрафовал на две тысячи рублей урбаниста и бывшего главу "Городских проектов в Коми" Дмитрия Махова. На него был составлен протокол о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает "Коми Мемориал".

Махова задержали 2 апреля на выходе из дома. Поводом для составления протокола стала аватарка с бело-красно-белым флагом белорусской оппозиции в социальной сети "ВКонтакте".

По данным SOTA, за несколько недель до задержания сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом предлагали Махову "встретиться и поговорить".

Махов также является помощником депутата Госсовета Коми Виктора Воробьева - первого в России регионального депутата, внесенного в реестр "иностранных агентов".

  • Бело-красно-белый флаг – белорусский исторический символ. Он был флагом Белорусской народной республики, недолго существовавшей в 1918 году, а после распада СССР – официальным флагом независимой Беларуси. В 1995 году по итогам референдума, прошедшего в условиях наступления режима президента Александра Лукашенко на демократическую оппозицию, государственные символы были заменены другими, близкими к флагу и гербу БССР. Позднее бело-красно-белый флаг был запрещен властями Беларуси. В 2020 году его использовали участники массовых протестов против режима Лукашенко, начавшихся после фальсификации результатов президентских выборов.

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