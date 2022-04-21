Жителя Кузбасса посадили в СИЗО за посты о войне с Украиной

Суд отправил в следственный изолятор 32-летнего жителя кемеровского города Киселевск Булата Шумекова по делу о "фейках" о российской армии. Основанием для обвинения стали его посты в соцсетях о войне с Украиной. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

По версии следствия, в марте житель Киселевска опубликовал в социальной сети посты, "содержащие заведомо ложную информацию о способах проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины". Что именно написал в указанном посте Шумеков, не сообщается.

По указанной статье Шумеков грозит до 10 лет заключения.

О том, что на сторонника оппозиционера Алексея Навального Булата Шумекова завели дело стало известно 16 апреля. В тот же день он был задержан.

7 марта суд в Кемерове арестовал на десять суток Булата Шумекова за неповиновении полиции. Его задержали на митинге против военных действий России в Украине. Ранее его оштрафовали по статье о "фейках" на 30 тысяч рублей.