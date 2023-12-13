Жителя Новосибирска обвинили в попытке теракта в военкомате

Сотрудники полиции задержали жителя Новосибирска, которого обвиняют в попытке совершения теракта в одном из военкоматов города. Об этом сообщает ТАСС. Самодельное взрывное устройство 5 декабря нашли возле здания военкомата в корпусе от мультиварки.
По данным "НГС", задержан 27-летний житель Бердска Евгений Ряполов. Он работает парикмахером, в 2017 году получил четыре года колонии за хранение взрывчатки. Сообщается, что у него в квартире нашли емкость с селитрой, мешок с гексогеном и три электродетонатора. Ряполов не согласился с обвинением, заявив, что взрывчатку подбросили сотрудники ФСБ. "НГС" уточняет, что он ранее был участником одного из праворадикальных движений.
Источник, близкий к семье Ряполова, подтвердил редакции Сибирь.Реалии его задержание. При этом одна из родственниц отказалась от комментариев, поскольку "то, как преподносят эту тему журналисты, за гранью".
Мультиварку с самодельной взрывчаткой обнаружили сотрудники военкомата во время ночного обхода помещения 5 декабря. Она стояла на подоконнике со стороны улицы, внутри находился таймер, запитанный от батарейки, провода с нитью накаливания на конце, а также порошок серого цвета. Сотрудники экстренных служб отвезли СВУ в безопасное место и уничтожили с помощью робота-манипулятора.
Военкомат Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска и призывной пункт находятся на первом этаже многоэтажного дома. Также в здании расположено управление правовой статистики прокуратуры, верхние этажи занимают жилые квартиры.
- После российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания государственных администраций и приемные "Единой России", а также устраивать диверсии на железных дорогах. После объявления мобилизации количество таких нападений многократно увеличилось.
- В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Задержанным по обвинению в начале поджоге чаще всего меняют статьи о терроризме. Более 30 дел уже завершились приговором, самый суровый из которых – 19 лет колонии – дали антивоенным активистам за поджог здания городской администрации Челябинской области.
Форум