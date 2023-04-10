За поджог здания администрации Бакала дали 19 лет колонии

Военный суд назначил Роману Насрыеву и Алексею Нуриеву по 19 лет колонии за поджог здания администрации Бакала Челябинской области, в котором находится военно-учётный стол. Это самый большой срок за антивоенный поджог, пишет "Зона солидарности".

По версии следствия, в октябре 2022 года обвиняемые бросили две бутылки с зажигательной смесью в окно администрации. В результате загорелся линолеум – пожар "одеялом и пятью литрами воды" потушила сторож.

Изначально против Насрыева и Нуриева возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества путём поджога. В ноябре прокуратура обвинила их в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности". В январе дело переквалифицировали на теракт.

Свой поступок обвиняемые объяснили протестом против войны в Украине и мобилизации. "Своей акцией я всего лишь хотел показать, что в нашем городе есть несогласие с мобилизацией и "специальной военной операцией". Хотел таким образом донести свою позицию несогласия, хотел, чтобы мой голос был услышан", – говорил на судебном заседании Насрыев.

Насрыев служил в полиции Бакала, Нуриев – в пожарной охране. Также они играли в рок-группе Room 32. Согласно приговору, первые четыре года оба проведут тюрьме, последующие – в колонии строгого режима.