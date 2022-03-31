Жителя Новосибирска оштрафовали за антивоенный пикет

Суд в Новосибирске оштрафовал на 35 тысяч рублей местного жителя Артёма Щёкина за одиночный пикет с плакатом "Путин, прекрати войну". Об этом сообщает телеграм-канал "Сибирьмедиа".

Щёкина признали виновным в "дискредитации российских вооруженных сил". Адвокат рассказал, что судья спрашивала у его подзащитного: "Почему вы восемь лет не выходили на пикеты с плакатами "Порошенко прекрати войну" и "Зеленский прекрати войну"?". Решение суда будет обжаловано. Щёкину также вменяют административную статью о нарушении антиковидных ограничений.

В Благовещенске городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей преподавательницу местного вуза по статье о "дискредитации российских вооружённых сил", сообщает "Амурская служба новостей". Её признали виновной из-за лекции 10 марта на факультете среднего профессионального образования. В материалах дела говорится, что в присутствии студентов "была распространена недостоверная информация". Преподавательница свою вину не признала.

Ранее суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя за баннер в цветах украинского флага с надписью "Свобода правда мир" на перилах Крымского моста в столице. Его признали виновным в "дискредитации российской армии".