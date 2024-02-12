Жителя Омска приговорили к 16 годам колонии по делу о госизмене

2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил 22-летнего жителя Омска к 16 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, диверсии и участии в террористической организации. Первые три года заключения он должен будет провести в тюрьме. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По версии следствия, в мае 2023 года житель Омска совершил поджог релейного шкафа на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги. Он также якобы получил задачу от кураторов из Украины по сбору информации о воинских частях Министерства обороны России.

"Медиазона" предполагает, что речь идёт о Денисе Шадрине, которому, согласно карточке уголовного дела, 12 февраля вынесли приговор по трём статьям - о диверсии, участии в деятельности террористической организации и о государственной измене. О его задержании сообщалось в августе прошлого года. ФСБ заявляла о том, что он "приверженец неонацистской идеологии" и "агент спецслужб Украины".

Ранее в Красноярске суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 23-летнего Дмитрия Киселева, признав его виновным в госизмене и подготовке к диверсии. По данным суда, он передал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении российских войск в городе Харцызск Донецкой области, где он жил до переезда в Красноярский край в 2014 году. Кроме того, он якобы получил от украинской стороны задание "сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а также задание поджечь и взорвать железнодорожные объекты региона".