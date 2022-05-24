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Жителя Петербурга арестовали за надпись "Слава Украине"

Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 18 июня местного жителя Сергея Васильева, которого обвиняют в вандализме из-за надписи "Слава Украине! Героям слава!" на детской горке. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

По версии следствия, Васильев ночью 2 мая сделал надпись баллончиком на детской площадке на Ушаковской набережной. Следователи считают, что у него был умысел "на осквернение сооружения по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, которые воюют в Украине".

Во вторник в Пятигорске суд назначил 15 суток административного ареста и штраф в 30 тысяч рублей 51-летнему местному жителю, которого подозревают в повреждении стелы с буквой "V" на въезде в город Кисловодск, а также баннеров, установленных в знак поддержки российских военных. Его признали виновным в дискредитации вооружённых сил России и неповиновении
законному распоряжению сотрудника полиции.

Редактора научно-популярного издания "Биомолекула" Веру Башмакову Кунцевский суд Москвы обязал выплатить штраф в 40 тысяч рублей за наклейку "Нет войне". Накануне полицейские составили на нее протокол за дискредитацию армии России. Это уже второе административное дело на основании того же обвинения – антивоенной наклейки на автомобиле.

  • Ранее Центральный районный суд Сочи признал виновным в дискредитации Сергея Соколова. Он разместил в социальных сетях комментарий "Нет войне в Украине!!!! Героям Слава!!!!", чем, по версии суда, "осуществил активные публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооружённых сил России". В суде житель Сочи вину не признал, его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
  • После российского вооружённого вторжения на территорию Украины власти России ввели новый закон об административном и уголовном наказании за дискредитацию действий российской армии и публичное распространение заведомо ложной информации о российских военных. Обвиняемым по этим статьям грозят как крупные штрафы, до 100 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до 15 лет. Возбуждены уже десятки таких дел.

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