"Как жить в такой стране?" Три месяца с антивоенной наклейкой

Редактора научно-популярного издания "Биомолекула" Веру Башмакову Кунцевский суд Москвы обязал выплатить штраф 40 тысяч рублей за наклейку "Нет войне". Накануне полицейские составили на нее протокол за дискредитацию армии России. Это уже второе административное дело на основании того же обвинения – антивоенной наклейки на автомобиле.

В конце марта Башмаковой присудили штраф в 30 тысяч рублей. Тогда ее внезапно остановили полицейские и заявили, что \ее машина якобы числится в списке угнанных. После этого выяснилось, что всему виной была антивоенная наклейка на заднем стекле ее автомобиля.

По словам Веры Башмаковой, после двух административных дел ей может грозить уголовное преследование:

– В чем суть нового дела? Что происходит сейчас?

Война проблемы не решает, она их создает

– Первое дело было связано с тем, что машина попала в базу и на нее выдали ориентировки. И, если я правильно понимаю, она из ориентировок не ушла, то есть в какой-то базе до сих пор находится. То есть какие-нибудь рьяные полицейские, которые и в этот раз меня остановили, могут остановить снова. В этот раз меня остановили "менты" с суперпровоенной позицией, они говорили, что такая наклейка – плевок в спину тем, кто гибнет на Украине.

– Новое дело ведет к уголовному преследованию? Ведь вас же постоянно останавливают и выписывают штрафы.

– Для того, чтобы у меня было уголовное дело, должно быть две административки. Первая уже была, а теперь вторая.

– Как часто вас вообще останавливают за наклейку? Каждый ли раз это заканчивается судом?

– Меня остановили из-за наклейки по ориентировке дважды, и каждый раз это заканчивалось протоколом. Но был и еще один раз, когда я слегка нарушила правила. Меня остановили за это двое полицейских, один был провоенный, а второй, судя по всему, антивоенный, они с напарником очень много спорили. Судя по их общению, второй отстранился и сказал: "Сам с ней разбирайся". И мы с ним, с этим провоенным, милитаристски настроенным ГИБДД-шником поговорили. И он, несмотря на нарушение, меня отпустил. Он вначале просил, чтобы я наклейку оторвала, но потом все-таки отпустил. А каждый раз, когда меня останавливали за наклейку, – оформляли протокол.

– По итогам первого суда вас заставили снять наклейку?

– Нет, у меня в постановлении этого не было написано.

– Когда появилась надпись на вашей машине "Нет войне" и почему вы решили ее наклеить?

– Я ее наклеила в начале военной истории. У меня есть одноклассница, мы прямо за одной партой сидели, и она была вначале в Киеве, а сейчас смогла оттуда сбежать. Она попала под бомбежки со своими детьми. А у нас старшие дети – сверстники. Мы с ней разговаривали, обсуждали это и говорили, что сделать ничего невозможно.

Я довольно рациональный человек, то есть я не совершаю какие-то действия, если я не уверена в их разумности. Но этот поступок совершенно нерациональный. Просто первый раз в жизни мне захотелось высказать свое мнение публично. До этого момента у меня такой цели не было. Меня впервые в жизни страшно потрясло все, что происходит. Свою позицию я бы не назвала политической. Она не про то, что нужно делать, потому что, что бы я ни говорила, никто к этому не прислушается, я просто обычный рядовой гражданин. Моя позиция в том, что война проблемы не решает, она их создает, и никогда за всю историю человечества не было такого, чтобы после войны стало лучше. После войны всегда становится хуже. Глупо про это вот так вслух говорить, потому что эта мысль еще недавно казалась очевидной и неопасной. Но я впервые в жизни почувствовала, что не высказать эту мысль я не могу.

– Вы имеете в виду, что станет хуже и России, и Украине?

– И России, и Украине, и всему остальному миру, который тут третья сторона. В Украине уже стало хуже, просто она разрушена в большой степени. В России тоже в некоторой степени стало хуже, и вряд ли на этом все закончится.

– Очень многие в Украине считают, что пацифистская позиция в определенной степени пассивная, и вы таким образом осуждаете только войну, но не действия, например, российских властей в отношении Украины.

– Всегда есть кто-то, кто что-то считает, и мне кажется, бесполезно пытаться спорить с чужими мнениями, они имеют право на существование. Я просто высказываю свое мнение. Я многодетная мать, я очень много работаю, у меня не очень много возможностей для высказывания. И я вообще не считаю, что от того, что я кого-то осужу, что-то изменится. Я не осуждаю действия конкретных людей, я никого, в общем-то, не осуждаю, и все, что я могу сказать, что война – это плохо. Так вот, что бы я ни делала, война не остановится. Если кто-то ждет, что я вооружусь и поеду воевать на стороне Украины, мне это не близко. Потому что я не считаю, что от этого будет лучше. Если как можно больше народу пойдет воевать, как можно больше народу и погибнет, или станет калеками, или навсегда получит какие-то психологические травмы. Я просто исхожу из того, что война когда-нибудь закончится и надо будет как-то стараться восстановить мир. Мне кажется, надо не переставать воспитывать детей, не переставать заботиться о других, о ком ты можешь, не переставать любить. Это какие-то банальные слова, но…

– Как вы относитесь к репрессивной реакции государства, которая связана с обычной наклейкой на стекле машины?

И что, людям больше нельзя говорить то, что они думают?

– Во-первых, я считаю, что ни в чем не виновата. Я считаю, что слова "Нет войне" по посылу примерно то же самое, что все матери говорят своим детям, когда дети дерутся. Это означает, что конфликты надо решать переговорами, потому что это эффективнее. Если государство считает, что этот лозунг для него опасен, что вообще это за такое слабое государство, что его таким лозунгом можно испугать? Сейчас я получаю еще одну административку. Я так понимаю, что я уже на мушке, и что бы я ни делала, мне в любом случае уже могут впаять "уголовку". Не знаю, смогут ли меня посадить, если у меня маленький ребенок. Мне бы очень не хотелось ее оставлять. Я – человек, который в своей жизни ни одного закона не нарушил, только разве что скорость превышала несколько раз, были аварии, в которых я была виновницей, но я за это все понесла соответствующую ответственность, то есть я перед законом чиста. И мне кажется, что если в стране сажают человека, который ни в чем ни перед кем не виноват, если в стране могут осудить, посадить или дать условный срок с поражением в соответствующих правах за совершено безобидную наклейку, то просто непонятно, как вообще жить в такой стране. Что это государство ждет от своих граждан? Все люди не могут считать, что война – это правильно, у людей всегда разные мнения, они их могут просто не высказывать. И что, людям больше нельзя говорить то, что они думают? Мне кажется, что тоталитарный режим, как в Северной Корее, в некоторой степени на Кубе, гораздо менее стабильный. Не уверена, что это может длиться долго. Ну, посмотрим…

– Есть ли у вас средства на оплату штрафов, требуется ли вам помощь?

– Сейчас мне впаяли новый штраф, 40 тысяч, наверное, придется попросить… Первый раз я хотела заплатить штраф сама, но моя подруга и много народу меня убеждало, чтобы я этого не делала. Говорили: "Мы все хотели бы поступить так, как ты, но не поступили, и мы хотим хотя бы деньгами поучаствовать. То, что мы переводим деньги, не означает, что мы с тебя снимаем ответственность за твой поступок, мы показываем, что наше мнение – такое же". В этот раз я, наверное, попрошу, потому что мы, совершенно вне связи с этой политической ситуацией, недавно вынуждены были переехать в большую квартиру, ведь у нас очень много детей и просто тратить с утра до вечера деньги на штрафы мне не по карману. Я так поняла, что этих штрафов может быть теперь бесконечное количество. До тех пор, пока "уголовку" не сделают.

– Вы не собираетесь снимать наклейку несмотря ни на что?

– Мне кажется, что это уже бессмысленно. Я еще посоветуюсь, но если я правильно понимаю, даже если я ее сниму, то я все равно буду на мушке. Поэтому, наверное, это уже не важно.