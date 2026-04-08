Жителя Петербурга обвиняют в незаконном экспорте военных товаров

В Петербурге ФСБ задержала жителя, которого обвиняют по статье о незаконном экспорте товаров и технологий военного назначения. По версии следствия, подозреваемый хотел передать иностранцу детали для ремонта дизель-генератора подлодок проекта "Варшавянка".

Этого не произошло, задержанный был арестован. Его имя ФСБ не назвала.

Что за статья?

Статья 189 Уголовного кодекса наказывает за незаконный экспорт или передачу иностранцам технологий, вооружения или военной техники. Эта статья существует в кодексе давно, но в марте 2023 года её ужесточили, переквалифицировав из преступлений средней тяжести в особо тяжкие. Санкция статьи - до 10 лет лишения свободы.

По данным Верховного суда России, которые проанализировали Север.Реалии, за три с половиной года войны в Украине по статье о незаконном экспорте в России было осуждено девять человек (данные приводятся с 2022 по первое полугодие 2025 года, более поздние ещё не опубликованы).

До 2025 года по этой статье осуждённые получали только условное наказание и штрафы, в 2026 году два человека были приговорены к реальным срокам заключения - от двух до трёх лет лишения свободы.

В 2026 году по этой статье был осуждён как минимум один человек. По данным СМИ, инженера, чьё имя не называется, приговорили к трем годам колонии общего режима за незаконную передачу иностранной организации чертежей подводной лодки всё того же проекта "Варшавянка". При этом в решении суда было указано, что "иностранная компания, которая получала документы, не действует против безопасности России". Осуждённый не признал вину. Где его судили, не сообщается.

Север.Реалии также обнаружили сообщения о возбуждении как минимум ещё трёх уголовных дел по статье о незаконном эксперте военной техники.

Что такое "Варшавянка"?

Подводные лодки "Варшавянка" - это субмарины, которые российский военный флот использует для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в "ближней" морской зоне.

Основное наступательное вооружение этих подводных лодок - это крылатые ракеты "Калибр". Каждая лодка может нести четыре таких ракеты. К июню 2025 года в эксплуатацию ввели несколько десятков лодок такого типа.

До начала войны в составе Черноморского флота было шесть подлодок этого проекта, построенных в 2010–2016 годах на верфи в Санкт-Петербурге. Две "Варшавянки" на момент начала войны находились в Средиземном море. Попасть в Чёрное море они не могут, так как после начала войны Турция в соответствии с Конвенцией Монтрё закрыла проливы Дарданеллы и Босфор для прохода военных кораблей.

Из находившихся на базе Черноморского флота в аннексированном Севастополе четырёх подлодок, подлодка "Ростов-на-Дону" была поражена ракетой 13 сентября 2023 года. Повторный удар по ней нанесли 2 августа 2024 года. Специалисты считают, что восстановить ее вряд ли возможно. Ещё одна "Варшавянка" была поражена 2025 году в результате атаки подводного дрона в порту Новороссийска.