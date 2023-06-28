При рейде РДК в Новую Таволжанку погибли более 10 российских солдат

Как минимум 14 российских военнослужащих погибли при заходе воюющего на стороне Украины Русского добровольческого корпуса в село Новая Таволжанка Белгородской области в начале июня. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, все военнослужащие были уроженцами Псковской области.

Ведерников сказал, что похороны погибших прошли на прошлой и этой неделе. Ещё 10 бойцов, по словам Ведерникова, попали в плен. Трое из них уже обменяны. Губернатор не уточнил, шла ли речь о военнослужащих-контрактниках или срочниках.

Это первое официальное заявление российских властей о потерях в Новой Таволжанке.