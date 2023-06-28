При рейде РДК в Новую Таволжанку погибли более 10 российских солдат

Как минимум 14 российских военнослужащих погибли при заходе воюющего на стороне Украины Русского добровольческого корпуса в село Новая Таволжанка Белгородской области в начале июня. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, все военнослужащие были уроженцами Псковской области.
Ведерников сказал, что похороны погибших прошли на прошлой и этой неделе. Ещё 10 бойцов, по словам Ведерникова, попали в плен. Трое из них уже обменяны. Губернатор не уточнил, шла ли речь о военнослужащих-контрактниках или срочниках.
Это первое официальное заявление российских властей о потерях в Новой Таволжанке.
- В начале июня вооружённые группировки со стороны Украины проникли в Белгородскую область России. Ответственность за рейд взяли на себя Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России". 5 июня они сообщили, что взяли под контроль село Новая Таволжанка. 6 июня губернатор Белгородской области Владимир Гладков заявил об отходе вооружённых формирований из области.
- Минобороны России 5 июня подтвердило, что две диверсионные группы с территории Украины накануне пытались зайти в Новую Таволжанку, но они, как утверждалось, "были уничтожены ударами авиации и артиллерии", причём были убиты более 10 человек. О потерях со стороны российских военных тогда не сообщалось. РДК публиковало видео, на котором были показаны около 10 человек - как утверждалось, российские военнослужащие, взятые в плен.
- "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" – вооружённые формирования, состоящие, как утверждается, из российских граждан и выступающие на стороне Украины. Украинское командование не подтверждает, что эти боевые части напрямую подчиняются ему.
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