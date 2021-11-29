Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за плакат про ФСИН

Суд в Санкт-Петербурге назначил штраф в одну тысячу рублей местному жителю Дмитрию Мартыничеву из-за плаката с надписью "ФСИН Федеральная служба изнасилования населения". Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Мартыничева признали виновным в мелком хулиганстве. По версии полицейских, 13 ноября житель Петербурга наклеил на рекламный щит плакат с надписями "ФСИН Федеральная служба изнасилования населения" и "Запрет гей-парадов это создание госмонополии на наши зады".

В сообщении пресс-службы судов говорится, что сведения, которые Мартыничев указал на плакате "являются порочащими репутацию ФСИН России, так как безосновательно указывают на противоправность в ее деятельности, нарушение прав на личную неприкосновенность". Разместив этот плакат, житель Петербурга, по мнению суда, "унизительно и цинично" выразил неуважение к обществу.

В начале октября основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками в российских тюрьмах. Он получил его от программиста Сергея Савельева, который администрировал сети ФСИН, когда находился в заключении. Утверждается, что российские спецслужбы использовали файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать осуждённых и добиваться от них нужных показаний.

После публикации видеозаписей из архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.