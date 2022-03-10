Жителя Сургута оштрафовали на 40 тыс рублей за комментарий "Z - засранцы"

Жителя Сургута оштрафовали на 40 тысяч рублей по новой статье о "дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации". Обвиняемый, имя которого не сообщается, разместил в социальной сети "ВКонтакте" комментарий под постом о значении знака "Z" на российской военной технике, которая участвует в военном вторжении на территорию Украины. Пользователь написал, что "Z" - значит "засранцы".

В то же время в Костромской области по статье о дискредитации действий армии России оштрафован на 35 тысяч рублей священник Иоанн Бурдин. В протоколе, составленном на него, сказано, что Бардин "внушал прихожанам храма Воскресения Христова в деревне Карабаново информацию о нахождении ВС РФ на Украине и убийствах местных жителей, братьев и сестер во Христе". Также священник опубликовал на сайте прихода ссылку на антивоенную петицию.

4 марта Владимир Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за так называемые фейки о действиях российских вооружённых сил в Украине и дискредитацию армии РФ.

За сообщения о деятельности армии, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или до 3 лет колонии. Если при этом используется служебное положение, есть корыстные побуждения или "искусственно создаются доказательства", то срок лишения свободы – от 5 до 10 лет. Если же фейки повлекут тяжкие последствия – наказание составит до 15 лет.

Предусмотрено и наказание "за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России" или "за дискредитацию такого использования" – сначала административная ответственность, а при повторении – уголовная, до 3 лет колонии. Подобная ответственность предусмотрена и за призывы к санкциям против России.