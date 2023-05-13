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Жителя Тольятти приговорили к 6 годам за порчу баннеров с военными

Город Тольятти, штаб-квартира АвтоВАЗа

Автозаводский районный суд Тольятти приговорил местного жителя Алексея Арбузенко к шести годам колонии общего режима по нескольким обвинениям, в том числе в так называемой дискредитации российской армии, повлекшей причинение ущерба имуществу, и вандализме по мотивам ненависти. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Издание уточняет, что приговор был вынесен 11 мая, известно о нём стало только в субботу.

Приговор связан с порчей баннеров, связанных с войной в Украине. По версии следствия, в июне–июле 2022 года обвиняемый из хулиганских побуждений "обезобразил" оскорбительными надписями несколько баннеров с изображением российских военнослужащих. Арбузенко был арестован в начале августа и всё это время находился в СИЗО. Прокурор запрашивал для жителя Тольятти восемь лет колонии.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину российские власти преследуют людей, публично выступающих против войны и в поддержку Украины. По данным ОВД-Инфо, обвиняемыми по уголовным делам, связанным с антивоенными протестами или выражением взглядов, на данный момент стали более 550 человек.

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