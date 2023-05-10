За сутки трёх россиян обвинили в дискредитации из-за одежды

За сутки как минимум трёх россиян задержали из-за одежды. На них составили протоколы по статье о дискредитации российской власти и армии.

В Нижнем Новгороде в дискредитации обвинили Дмитрия Шелтера. Он надел худи с перечёркнутым портретом президента России Владимира Путина. В отделе полиции худи изъяли, сообщает "ОВД-Инфо".

В Москве по статье о дискредитации из-за одежды "в цветах украинского флага" задержали двоих, пишет "База". 39-летнему уборщику в психоневрологическом интернате грозит штраф в 50 тысяч рублей за сине-жёлтую куртку, а 26-летнему волгоградцу – за штаны.