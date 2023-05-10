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За сутки трёх россиян обвинили в дискредитации из-за одежды

За сутки как минимум трёх россиян задержали из-за одежды. На них составили протоколы по статье о дискредитации российской власти и армии.

В Нижнем Новгороде в дискредитации обвинили Дмитрия Шелтера. Он надел худи с перечёркнутым портретом президента России Владимира Путина. В отделе полиции худи изъяли, сообщает "ОВД-Инфо".

В Москве по статье о дискредитации из-за одежды "в цветах украинского флага" задержали двоих, пишет "База". 39-летнему уборщику в психоневрологическом интернате грозит штраф в 50 тысяч рублей за сине-жёлтую куртку, а 26-летнему волгоградцу – за штаны.

  • Россияне выражают протест против российского вторжения в Украину в том числе вывешивая украинские флаги или надевая одежду в соответствующих цветах. Против них возбуждают дела по административной статье о дискредитации армии и штрафуют. Например, в апреле 2022 года москвича оштрафовали на десять тысяч рублей из-за сине-жёлтых кроссовок. Их назвали "средством политической агитации".
  • За год войны в России возбудили более шести тысяч дел о "дискредитации" российской армии, подсчитала "Медиазона".

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