Жителя Тюмени с плакатом про Кадырова задержали полицейские

Жителя Тюмени с плакатом "Рамзан Ахматович Кадыров - вор убийца позор России" задержали полицейские. Он шёл к центральной площади города, пишет телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на очевидцев.
Полицейские "выясняют мотивы поступка" задержанного пикетчика, сообщает 72.RU . От официальных комментариев в региональном управлении МВД отказались.
- В октябре Кадыров назначил предполагаемого организатора убийства политика Бориса Немцова офицера МВД Руслана Геремеева командиром нового батальона Минобороны в Чечне имени Шейха Мансура. В посте о назначении Кадыров называет Геремеева "дорогим братом".
- В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам "по личной инициативе" избивает арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля.
- В сентябре 2022 года Рамзан Кадыров подписал указ о награждении медалями в честь "100-летия образования Чеченской Республики". Ее получили как минимум 12 его родственников, занимающих различные должности в администрации республики и мэрии Грозного.
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