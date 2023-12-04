Жителя Тюмени с плакатом про Кадырова задержали полицейские

Жителя Тюмени с плакатом "Рамзан Ахматович Кадыров - вор убийца позор России" задержали полицейские. Он шёл к центральной площади города, пишет телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на очевидцев.

Полицейские "выясняют мотивы поступка" задержанного пикетчика, сообщает 72.RU . От официальных комментариев в региональном управлении МВД отказались.