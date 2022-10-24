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Жителя Ухты подозревают в порче мемориальной таблички Мотороле

Арсен Павлов, 9 мая 2015

В Ухте сотрудники полиции задержали местного жителя Владимира Ляшко по подозрению в порче мемориальной таблички в честь участника вооруженного конфликта на востоке Украины Арсена Павлова по прозвищу Моторола. Об этом сообщила сестра Ляшко "ОВД-Инфо".

В минувшее воскресенье полиция пришла с обыском в квартиру, где 32-летний Ляшко живет вместе с матерью. Они не показали документов и не объяснили, по какой статье возбуждено уголовное дело. Полицейские забрали смартфон и ноутбук Ляшко, а также смартфон и планшет его матери.

Сотрудники МВД сообщили, что Ляшко является подозреваемым, после чего увезли его в полицию в наручниках. Известно, что задержанный ухаживал за матерью, которая является инвалидом, плохо видит и почти ничего не может делать руками.

В начале октября стало известно о порче мемориальной таблички Арсену Павлову в школе №13 в Ухте, где учился Моторола. Тогда неизвестные разбили мемориальную табличку и облили ее красной краской. Телеканал "РЕН-ТВ" опубликовал видео инцидента. Сестра Ляшко говорит, что на кадрах точно не её брат.

В июне 2022 года депутаты совета Ухты единогласно проголосовали за установку мемориальной доски Мотороле на школе. Кроме того, власти обсуждали присвоение школе №13 имени Арсена Павлова. Об этом заявил глава администрации Ухты Магомед Османов, который шесть лет назад говорил, что жители Ухты не хотят ни улиц, ни школ имени Моторолы.

  • Родившийся в Ухте гражданин России Павлов стал известен в 2014 году, управляемый им батальон донецких сепаратистов "Спарта" воевал против украинской армии под Славянском, Иловайском, в Донецком аэропорту и районе Дебальцева. Формирование пользовалось широкой медийной поддержкой со стороны российских окологосударственных СМИ.
  • В 2015 году правозащитники Amnesty International сообщили, что он подозревается в военном преступлении, убийстве пленного. В армии донецких сепаратистов ему было присвоено звание полковника. В 2016 году он погиб в результате покушения: в лифте дома, где он жил, взорвалась бомба.
  • В мае 2022 года президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества. В речи в сентябре Путин упомянул его в списке других командиров сепаратистских подразделений, назвав их "героями великой России".

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