Жителя Ухты подозревают в порче мемориальной таблички Мотороле

В Ухте сотрудники полиции задержали местного жителя Владимира Ляшко по подозрению в порче мемориальной таблички в честь участника вооруженного конфликта на востоке Украины Арсена Павлова по прозвищу Моторола. Об этом сообщила сестра Ляшко "ОВД-Инфо".

В минувшее воскресенье полиция пришла с обыском в квартиру, где 32-летний Ляшко живет вместе с матерью. Они не показали документов и не объяснили, по какой статье возбуждено уголовное дело. Полицейские забрали смартфон и ноутбук Ляшко, а также смартфон и планшет его матери.

Сотрудники МВД сообщили, что Ляшко является подозреваемым, после чего увезли его в полицию в наручниках. Известно, что задержанный ухаживал за матерью, которая является инвалидом, плохо видит и почти ничего не может делать руками.

В начале октября стало известно о порче мемориальной таблички Арсену Павлову в школе №13 в Ухте, где учился Моторола. Тогда неизвестные разбили мемориальную табличку и облили ее красной краской. Телеканал "РЕН-ТВ" опубликовал видео инцидента. Сестра Ляшко говорит, что на кадрах точно не её брат.

В июне 2022 года депутаты совета Ухты единогласно проголосовали за установку мемориальной доски Мотороле на школе. Кроме того, власти обсуждали присвоение школе №13 имени Арсена Павлова. Об этом заявил глава администрации Ухты Магомед Османов, который шесть лет назад говорил, что жители Ухты не хотят ни улиц, ни школ имени Моторолы.