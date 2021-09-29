Жителя Владимира осудили по делу о толчке полицейского на митинге

Суд во Владимире приговорил к полутора годам колонии-поселения участника протестной акции 23 января Валерия Лаврова. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Лаврова также обязали выплатить полицейскому 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Сотрудник МВД требовал 500 тысяч рублей. По версии следствия, на акции 23 января Лавров оттолкнул полицейского, который пытался его задержать. Адвокат осуждённого сообщил, что его подзащитный признал вину и публично принёс извинения.

Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и политических заключённых прошли в России 23 и 31 января. На акциях протеста полиция задержала более 11 тысяч человек, было возбуждено более 90 уголовных дел.

Политик Алексей Навальный отбывает наказание в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В январе Навального задержали сразу по возвращении из Германии, где политик проходил лечение после предполагаемого отравления. Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.