Жителя ЯНАО насильно увезли в психбольницу по делу о "фейках"

Жителя поселка Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе Игоря Якуничева насильно госпитализировали в психиатрическую больницу в Тюменской области. В отношении него возбуждено два уголовных дела: по статьям о так называемых фейках про армию и об оправдании терроризма. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В начале апреля у Якуничева прошел обыск по уголовным делам, возбужденным в прошлом году. После него силовики насильно увезли подозреваемого в поселок Винзили в Тюменской области, где находится Областная клиническая психиатрическая больница.

В отзывах на учреждение на сервисе "2Гис" и в гугле бывшие пациенты жалуются на издевательства и жестокое обращение сотрудников.

Первое уголовное дело в отношении Якуничева возбудили в мае 2023 года. Его обвинили в распространении военных "фейков" за публикации во "ВКонтакте" о массовых убийствах в украинском городе Буча в период, когда он был оккупирован российскими войсками. Тогда у него тоже прошел обыск. Как сообщает "ОВД-Инфо", Якуничева избили при задержании. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В начале марта этого года это дело поступило в суд.

Летом на Якуничева составили административный протокол о дискредитации армии и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Поводом для штрафа стало видео про мемориал с танком Т-54 в поселке Пангоды, на котором разместили букву Z. Якуничев на видео говорил, что это нарушает закон об охране объектов культурного наследия.

Второе уголовное дело в отношении Якуничева возбудили в декабре по статье об оправдании терроризма. Поводом для этого дело стало видео о легионе "Свобода России".

По данным "ОВД-Инфо" на апрель 2024 года, обвиняемыми по уголовным делам, возбуждённым из-за антивоенной позиции, стали более 850 человек.

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