Пенсионерке из Ростовской области дали 5,5 лет колонии за "фейки"

Суд в Ростовской области приговорил местную жительницу Евгению Майбороду к 5,5 годам колонии по делу о "фейках" про российскую армию. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Согласно приговору, 72-летняя пенсионерка распространяла во "ВКонтакте" военные "фейки" по мотивам политической ненависти и призывы к экстремистской деятельности. В деле упомянуты два поста Майбороды в российской соцсети. Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.

На странице пенсионерки во "ВКонтакте" много антивоенных постов, в том числе сравнивающие российские власти с руководством нацистской Германии, писали Кавказ.Реалии и "Кавказский узел".

Пенсионерка признала авторство постов и объяснила их тем, что её брат в Днепре оказался под завалами здания, в которое попали снаряды.

Весной 2023 года Майбороду признали виновной в демонстрации свастики во "ВКонтакте" и арестовали на трое суток. В январе 2023 года пенсионерку оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии во "ВКонтакте". На заседании суда пенсионерка говорила, что несогласна с действиями российской армии и Кремля в отношении Украины и негативно оценивает деятельность и личные качества президента России Владимира Путина.