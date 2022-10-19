Оккупационные власти эвакуируют жителей Херсона

Назначенные Россией власти Херсонской области Украины утром 19 октября направили жителям Херсона СМС, в которых предложили им покинуть город из-за возможных обстрелов со стороны украинской армии.

"Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от речпорта на левый берег", — говорится в рассылке.

Для эвакуации жителей Херсона на другой берег Днепра запущены паромы, которые перевозят людей в Алёшки и Голую Пристань,сообщили местные российские власти.

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении утверждает, что "в самое ближайшее время начнется битва за Херсон". Не исключены обстрелы города и правобережной части области, заявил Стремоусов. По его словам, Вооруженные силы Украины стянули много сил к линии фронта . "Речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость", — сказал он.

Вчера вечером глава российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что из четырёх правобережных районов области массово вывезут гражданское население, объяснив свое решение тем, что "там, где действуют военные, гражданским людям не место".

По словам Сальдо, всего российские власти Херсонской области Украины планируют "переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50-60 тысяч человек".

При этом Херсон, который находится на правом берегу Днепра, в список перечисленных Сальдо районов для эвакуации населения не попал.