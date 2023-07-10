Генеральная прокуратура земли Берлин обвинила российского гражданина в попытке поджога здания здания российского государственного агентства РИА "Новости" в немецкой столице.

По информации Радио Свобода, обвиняемый — 55-летний Дмитрий Баграш, основатель и бывший председатель берлинской НКО UnKremlin. Прокуратура вменяет ему в вину "попытку убийства и квалифицированного поджога". Обвинение было вынесено 20 июня, сообщение об этом поступило лишь сегодня.

В конце 2022 года обвиняемый поместил самодельное взрывное устройство в подвале многоквартирного дома, в котором проживали сотрудники РИА "Новости". Его целью был последующий поджог здания, предполагает следствие. По невыясненным причинам устройство не сработало. Лишь несколько дней спустя специалисты Управления уголовной полиции земли Берлин обнаружили и обезвредили его.

Как следует из сообщения Генпрокуратуры, Баграш был арестован 14 декабря. Перед арестом он проводил публичные акции против российского президента и его режима, например, организовав протестный лагерь перед российским посольством.

После начала полномасштабной войны России в Украине Баграш поместил в социальных сетях сообщения о здании РИА "Новостей". Он написал под постом: "Оттуда ведется война против нас всех". В оппозиционной среде обвиняемый был весьма спорной личностью, отмечает Генпрокуратура.

Обвиняемый оспаривает свою вину и утверждает, что он стал жертвой интриг российских спецслужб. Проведенное обширное расследование не выявило никаких поводов для подобных подозрений.

Кроме обвинений в попытке поджога, россиянин также обвиняется в мошенничестве при получении государственной субсидии во время пандемии COVID-19 и махинациях с домашним газопроводом и проводкой.