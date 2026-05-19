Жителю Североморска и гражданке Украины дали срок "за помощь ВСУ"

Мурманский областной суд приговорил жителя Североморска Владимира Грабовецкого и проживавшую в Москве гражданку Украины Полину Кузьмину к 14 и 12 годам колонии соответственно по делу о финансировании ВСУ. Об этом сообщили во вторник российские медиа со ссылкой на управление ФСБ по Северному флоту.

Владимира Грабовецкого признали виновным в государственной измене, Кузьмину – в пособничестве в госизмене. Обоим также назначены штрафы в размере 450 тысяч и 400 тысяч рублей.

Следствие утверждает, что Грабовецкий "выступал против проведения СВО" (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину - РС.) и "разработал план" помощи украинской армии и Службе безопасности Украины. Для осуществления переводов он привлек Кузьмину, у которой, как отмечается, была возможность отправлять средства в Украину через своих родственников.

Грабовецкий и Кузьмина с декабря 2022 года по май 2024 года совершили 78 переводов. Поступившие деньги, говорится в материалах дела, использовались для покупки техники, специального оборудования и вооружения, в том числе беспилотников и транспорта.

Как сообщал ранее правозащитный проект "Первый отдел", минувший 2025 год стал рекордным по числу приговоров по статьям о госизмене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами. По ним российские суды в прошлом году приговорили 468 человек. Оправдательных приговоров не было, отмечает Настоящее время.