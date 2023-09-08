Жозеп Боррель: "Европа никогда не оставит Грузию"

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в ходе двухдневного визита в Тбилиси отверг предположение, высказанное одним из журналистов на его совместной пресс-конференции с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили, что отказ ЕС предоставить кавказской стране статус кандидата в члены Европейского Союза "будет воспринят грузинским народом как оставление Грузии Европой". Глава европейской дипломатии призвал ни при каких условиях не верить, что Европа когда либо оставит Грузию: "Не вы нас умоляете принять, а мы хотим вас принять" - подчеркнул господин Боррель, но тут же добавил, что для дальнейшего продвижения по пути интеграции в ЕС Тбилиси необходимо выполнить двенадцать рекомендаций Европейской комиссии, которые были обнародованы ещё в прошлом году, когда Тбилиси получил от Брюсселя "европейскую перспективу".

Жозеп Боррель констатировал, что грузинское руководство пока выполнило лишь три рекомендации, а реформы в области судебной системы, защиты прав человека, медиаплюрализма и прекращения поляризации до сих пор не осуществлены в полной мере.

Впрочем, верховный представитель ЕС одновременно дал понять: до октября, когда Брюссель опубликует промежуточный доклад о выполнении Грузией европейских рекомендаций, тем более до жекабря, когда Европейская Комиссия примет решение о статусе, "ещё есть время".

Судя по всему, основной проблемой Грузии в ЕС считают "продолжающуюся поляризацию" в обществе. Комментируя данный аспект, премьер-министр Ираклий Гарибашвили возложил всю ответственность на "радикальные антиевропейские силы", явно имея в виду в первую очередь партию бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Кроме того, Гарибашвили открыто выразил обиду, что в прошлом году ЕС предоставила Украине и Молдове статус полноценного кандидата, а Грузии всего лишь "перспективу", несмотря на успехи в осуществлении проевропейских реформ. "Наша страна была лидером по реформам в тройке Грузия. Украина, Молдова" - безапелляционно подчеркнул глава кабмина.

Отвечая на эту претензию, Жозеп Боррель напомнил грузинскому лидеру: у всех государств "есть свои особенности и они разные". Верховный представитель ЕС тут же мягко раскритиковал грузинское руководство за восстановление прямых авиарейсов с Россией, но похвалил за строгое соблюдение западных санкций против Москвы.

После пресс-конференции Жозеп Боррель посетил так называемую линию оккупации у административных границ самопровозглашённой Южной Осетии, где встретился с сотрудниками и руководством миссии наблюдателей ЕС, размещённых в регионе после российской агрессии 2008 года.