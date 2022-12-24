Журнал "Искусство кино", выходивший с 1931 года, выпустил последний номер

Российский журнал "Искусство кино", считающийся одним из старейших в мире периодических изданий о кино, с нового года перестанет выходить. Об этом сообщил главный редактор журнала Станислав Дединский.

Журнал издавался (с перерывом в 1941-45 годах) более 90 лет, с 1931 года, с 1936 - под своим нынешним названием.

Дединский опубликовал в фейсбуке обложку последнего номера журнала. На ней изображён Жан-Люк Годар. Как пишет главный редактор, большинство публикаций этого номера "объединяет попытка по-новому взглянуть на российский кинематограф трех последних десятилетий и найти ответ на непростой вопрос: как мы все оказались в той ситуации, в которой живем с 24 февраля 2022 года?"

По словам Дединского, этот номер будет последним для нынешней команды журнала. "Возможно, «Искусство кино» дальше продолжит свою историю в онлайн-формате" - пишет он. Продолжение выпуска печатного издания, по его словам, возможно только при нахождении дополнительного финансирования, "но прошедший год пока не дал никаких поводов для оптимизма".

Главным редактором "Искусства кино" в последние годы был Антон Долин. После российского вторжения в Украину 24 февраля он уехал из России, и обязанности главного редактора стал исполнять Дединский. В 2020 году Фонд кино отказал в спонсорской поддержке "Искусства кино"; Долин утверждал, что за решением стоял руководитель Первого канала Константин Эрнст, в Фонде это отрицали. Издание журнала после этого финансировалось главным образом за счёт краудфандинга.