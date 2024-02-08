Журнал "Логос" убрал со своего сайта публикации "иноагентов"

С сайта философско-литературного журнала "Логос" исчезли публикации авторов, объявленных в России так называемыми иностранными агентами. На это обратил внимание один из авторов журнала, публицист Илья Будрайтскис, статьи которого удалили с сайта.

По словам Будрайтскиса, с сайта пропали публикации и других авторов-"иноагентов" – Григория Юдина, Бориса Кагарлицкого и Рубена Апресяна.

"Логос" убрал на своем сайте имена всех политически неблагонадежных авторов прошлых номеров", — написал Будрайтскис в фейсбуке.

Журнал "Логос" был создан 1991 году и позиционирует себя ведущим русскоязычным журналом в области философии, социальных, гуманитарных наук. Учредителем издания является Высшая школа экономики.

Ранее, по сообщениям телеканала "Дождь", журнал снял с публикации статью британской писательницы Рейны Льюис под названием "Лесбийский взгляд и модные области".

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