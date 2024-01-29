Абитуриентам ВШЭ запретили упоминать "иноагентов" на экзаменах

Высшая школа экономики – один из самых престижных российских вузов – издала распоряжение, согласно которому абитуриентам, поступающим на бакалавриат по журналистике, запрещается упоминать на экзаменах материалы так называемых иностранных агентов. За это результаты вступительных экзаменов или собеседований могут быть аннулированы, говорится в документе.
Кроме того, уточняет "Новая газета Европа", абитуриентам при подготовке к поступлению в вуз нельзя использовать публикации, которые подпадают под федеральные законы о защите детей от "вредной" информации. Таковой могут быть признаны, например, любые материалы об ЛГБТ+.
На вступительных испытаниях будущим журналистам необходимо продемонстрировать "авторскую позицию и осведомлённость об актуальных событиях и проблемах".
Ранее администрация ВШЭ в Санкт-Петербурге предупредила руководителей студенческих организаций, что использование феминитивов даже в переписке в соцсетях будет приравниваться к участию в "международном движении ЛГБТ", признанном российскими властями экстремистским.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека. Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием".
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