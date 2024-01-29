Абитуриентам ВШЭ запретили упоминать "иноагентов" на экзаменах

Высшая школа экономики – один из самых престижных российских вузов – издала распоряжение, согласно которому абитуриентам, поступающим на бакалавриат по журналистике, запрещается упоминать на экзаменах материалы так называемых иностранных агентов. За это результаты вступительных экзаменов или собеседований могут быть аннулированы, говорится в документе.

Кроме того, уточняет "Новая газета Европа", абитуриентам при подготовке к поступлению в вуз нельзя использовать публикации, которые подпадают под федеральные законы о защите детей от "вредной" информации. Таковой могут быть признаны, например, любые материалы об ЛГБТ+.

На вступительных испытаниях будущим журналистам необходимо продемонстрировать "авторскую позицию и осведомлённость об актуальных событиях и проблемах".

Ранее администрация ВШЭ в Санкт-Петербурге предупредила руководителей студенческих организаций, что использование феминитивов даже в переписке в соцсетях будет приравниваться к участию в "международном движении ЛГБТ", признанном российскими властями экстремистским.