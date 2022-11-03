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Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске по заявлению главы "Ростеха"

Андрей Караулов (архивное фото)

Журналист Андрей Караулов сообщил, что в его доме проводится обыск по делу о клевете.

"В моем доме начался обыск. Люди, вооруженные автоматами, попытались "болгаркой" вырезать ворота", - написал он в своём телеграм-канале.

Караулов утверждает, что следственные действия проводятся по уголовному делу, возбужденному по статье "клевета" по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Сам журналист, по всей видимости, при обыске не присутствует.

"Пьеса" называется: "Ксения Собчак, акт второй". Не получилось с Собчак - заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье "Клевета" - не понимаю", - написал Караулов и добавил, что все телефоны в его доме (даже у тёщи) не отвечают. "Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?" - спрашивает Караулов.

В конце октября коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского арестовали по делу о вымогательстве. Заявление в отношении них, по данным СМИ, также написал Чемезов. После задержания Суханова в загородный дом Собчак пришли с обыском. Позже стало известно, что в тот же день журналистка уехала из России.

Андрей Караулов — советский и российский журналист. С 1992 по 2016 год он вел авторскую программу "Момент истины", выходившую на четырёх телеканалах. По сообщениям СМИ, он был отстранён от эфира , так как "наверху" не понравились его передачи о якобы имевших место покушениях на Владимира Путина. В мае 2022 года администрация YouTube заблокировала проект журналиста.

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