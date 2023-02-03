Журналист Денис Стяжкин получил политическое убежище в США

Бывший журналист портала "Активатика" и в прошлом оппозиционный активист из Красноярска Денис Стяжкин официально получил политическое убежище в США спустя год и три месяца ожидания. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В 2021 году он запросил убежище в США без визы, сразу после пересечения границы с Мексикой. Стяжкин эмигрировал из России в США, уехав сначала в Турцию, а затем в Мексику. Там он познакомился с семьей последователей Церкви Свидетелей Иеговы, в складчину купил с ними машину и, спрятавшись в ней вместе с красноярским активистом штаба Навального, пересёк границу с США.

В середине и в конце нулевых Стяжкин был организатором "Маршей несогласных" и акций "Стратегии 31", а затем стал координатором красноярского отделения движения "Солидарность" и вошел в координационный совет Партии 5 декабря. В 2011 году Денис Стяжкин участвовал в протестах против вырубки Химкинского леса, участвовал в пикетах против российской агрессии на востоке Украины.

Работая журналистом, Денис Стяжкин много раз сталкивался с преследованиями со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Его неоднократно задерживали, несколько раз судили, штрафовали и изымали технику. Чтобы избежать уголовного преследования, Стяжкин летом 2021 года уехал из России.