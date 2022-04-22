Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении медиаменеджера Ильи Красильщика. Об этом сообщили агентство "Интерфакс" и издание "База" со ссылкой на анонимные источники.

Красильщик — бывший главный редактор журнала "Афиша" и бывший издатель "Медузы". После начала войны с Украиной он превратил в СМИ о войне свой аккаунт в инстаграме. По данным источника "Интерфакса", в этом аккаунте была размещена "фейковая информация об использовании российских военных для убийства мирного населения" в Украине. "База" уточняет, что речь идёт об освещении предполагаемого массового убийства в Буче.

По вменённой статье журналисту грозит до 3 лет лишения свободы. В своих соцсетях он сказал, что находится не в России. После появления информации о возбуждении дела, он заявил о своём увольнении из "Яндекса", в котором работал с 2019 года.