Против журналиста в Кемерове возбудили дело о фейках про военных

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о фейках про российскую армию против журналиста из Кемеровской области Андрея Новашова. Об этом сообщают "Сетевые свободы" со ссылкой на постановление о возбуждении дела.

Поводом послужил репост в соцсети "ВКонтакте" статьи журналистки Виктории Ивлевой "Мариуполь.Блокада". Следователь предложил Новашову "извиниться перед лицом вооруженных сил". Журналист отказался.

Ранее стало известно, что у Новашова, который сотрудничал с изданиями Сибирь.Реалии и "Тайга.Инфо", проходит обыск.