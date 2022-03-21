Против журналиста в Кемерове возбудили дело о фейках про военных

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о фейках про российскую армию против журналиста из Кемеровской области Андрея Новашова. Об этом сообщают "Сетевые свободы" со ссылкой на постановление о возбуждении дела.
Поводом послужил репост в соцсети "ВКонтакте" статьи журналистки Виктории Ивлевой "Мариуполь.Блокада". Следователь предложил Новашову "извиниться перед лицом вооруженных сил". Журналист отказался.
Ранее стало известно, что у Новашова, который сотрудничал с изданиями Сибирь.Реалии и "Тайга.Инфо", проходит обыск.
- 4 марта Госдума единогласно и сразу в трех чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс РФ. Согласно поправкам, за "распространение фейков о военной операции, призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России" могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
- На данный момент известно о трех уголовных делах по этой статье: два дела возбуждены в Томской области на основании материалов ФСБ, третье дело возбудили на известного блогера, автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской.
- Ранее Новашов сотрудничал с сайтом Сибирь.Реалии. За публикацию статьи "У нас только опущенные и вязанные" о пытках в кемеровских колониях руководства трех колоний подали в суд на журналиста, на представителя правозащитной организации "Сибирь правовая" и на бывших заключенных. В итоге суд обязал Новашова опровергнуть часть информации из этой статьи.
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