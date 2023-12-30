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Журналист Павел Лобков сообщил, что подвергся нападению в Москве

Павел Лобков, архивное фото
Павел Лобков, архивное фото

Журналист Павел Лобков сообщил в субботу в соцсетях, что его избили в центре Москвы, во дворе на Патриарших прудах.

Судя по комментарию, которым он сопроводил сообщение, нападение могло быть гомофобным. Павел Лобков - открытый гей.

На снимках, которые опубликовал журналист, видны кровь на лице и большие синяки на руке. Подробностей нападения он не привёл. Об обращении в полицию Лобков также пока не пишет.

Павел Лобков – российский журналист, долгое время до 2021 года работал ведущим на телеканале "Дождь". После начала российского вторжения в Украину решил принципиально не уезжать из России, отмечает SOTA.

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