Журналист Сергей Медведев заочно приговорён судом в РФ к 10 годам

Тверской суд Москвы заочно приговорил журналиста и политолога Сергея Медведева к 10 годам лишения свободы по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии, а также о её повторной дискредитации. Об этом сообщает "Медиазона".

В марте стало известно о том, что Медведев, который живёт за пределами России, был заочно арестован московским судом по уголовному делу. В мае дело поступило в суд для рассмотрения по существу.

Сергей Медведев выпускает колонки и авторскую программу "Археология" на Радио Свобода. По данным Sotavision, в вину Медведеву вменили два высказывания в роликах на ютуб-канале Радио Свобода. В частности, распространением фейков об армии обвинение и суд посчитали фразу "военные российской армии разрушили Мариуполь и убили 20 тысяч мирных граждан". Повторной же дискредитацией армии сторона обвинения посчитала слова о причастности России к катастрофе малайзийского "Боинга" в 2014 году (что было подтверждено судом в Нидерландах, выводов которого Москва не признала).

Сергей Медведев - культуролог, политолог, публицист. В течение 30 лет он работал исследователем и преподавателем в Германии, Италии, Финляндии, Чехии а также в России, где был профессором НИУ ВШЭ. Также вел исторические программы на телеканале "Культура", авторские программы на радиостанциях "Финам ФМ" и "Столица ФМ" и на телеканале "Дождь". Министерство юстиции России в 2022 году внесло Медведева в список "иностранных агентов". Приговор российского суда он пока не комментировал.

Больше новостей Радио Свобода:



