Журналиста Баданина суд в Москве заочно приговорил к штрафу

В Москве мировой судья судебного участка № 235 приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей журналиста Романа Баданина, которого обвиняли в нарушении обязанностей "иностранного агента". Приговор главному редактору расследовательского издания "Проект" вынесен заочно, на сообщение московской прокуратуры о нём обратила внимание "Медиазона".

Минюст объявил Баданина "иностранным агентом" в июле 2021 года. После того, как в том же году "Проект", публикующий расследования в том числе о частной жизни Владимира Путина и других представителей российского руководства, признали так называемой нежелательной организацией, Баданин уехал из России.

Дело против него возбудили после нескольких штрафов по административной статье о нарушении законодательства об "иноагентах". Они были связаны с тем, что Баданин не снабжает свои публикации в соцсетях плашкой о статусе "иноагента". Уголовное дело против Баданина возбудили в декабре 2025 года, после чего стало известно, что он объявлен в розыск.

По статье о неисполнении обязанностей "иноагента" максимально возможное наказание составляет 2 года лишения свободы. Как правило по ней дают штраф, однако есть и случаи заочных приговоров к реальным срокам - в частности такой приговор вынесли журналисту Юрию Дудю.