Журналиста "Дождя" Катаева заочно приговорили к реальному сроку

Журналиста телеканала "Дождь" Дениса Катаева суд в Москве 13 февраля приговорил к 1 году и 4 месяцам колонии заочно по статье о нарушении обязанностей "иноагента". Об этом сообщает "Медиазона".

Прокуратура запрашивала ему 1 год 6 месяцев колонии. Об уголовном деле против Катаева, который живёт за пределами России, стало известно осенью прошлого года, в ноябре его объявили в розыск. Поводом для уголовного преследования стали посты в его телеграм-канале "Французский вестник" без плашки "иноагента".

Как правило, приговоры по этой статье не связаны с реальным сроком, однако есть исключения - в частности, к реальному сроку заочно приговорили журналиста Юрия Дудя; Катаеву также дали реальный срок.

Приговор вынесла мировая судья Лела Кокая в судебном участке мирового судьи №417 в Москве. Защита журналиста называла его вину недоказанной и просила вынести оправдательный приговор.

Минюст России включил Катаева в перечень «иноагентов» в сентябре 2023 года.

Ранее в пятницу стало известно, что гособвинение в Головинском суде Москвы запросило для другой журналистки "Дождя", Екатерины Котрикадзе, 9 лет колонии заочно по делу о так называемых фейках об армии.