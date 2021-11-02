Журналиста Ивана Сафронова поместили в карцер СИЗО "Лефортово"

Обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова поместили на трое суток в карцер следственного изолятора "Лефортово". По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Бориса Клина, такую меру в отношении Сафронова предприняли из-за того, что он и его сосед по камере приклеили к стене комнатную телеантенну, попытавшись поймать сигнал для телевизора, который перестал работать.

Клин также рассказал, что Сафронову пришлось переодеться в тюремную робу, поскольку в карцере нельзя находиться в своей одежде. Кроме того, журналисту не позволили взять с собой маску, закрывающую глаза. Сафронов пожаловался, что из-за яркого света, который включён круглосуточно, он не может спать.

Ранее Сафронову запретили получать и отправлять письма. Также ему больше года не дают общаться с родными по телефону. В июне обвиняемому в госизмене предлагали пойти на сделку со следствием в обмен на звонок матери, но он отказался.

Ивана Сафронова арестовали 7 июля 2020 года, обвинив в госизмене. На момент задержания он работал советником главы "Роскосмоса", но уголовное дело касается более раннего периода, когда Сафронов работал корреспондентом изданий "Коммерсант" и "Ведомости". Следствие считает, что в 2017 году журналист передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Разведка Чехии в свою очередь действовала в интересах спецслужб США. Что именно, когда и кому, по версии следствия, передал Сафронов - неизвестно, так как уголовное дело засекречено.

Накануне в связи с завершением следственных действий стало известно об ещё одном эпизоде в уголовном деле: журналиста обвиняют в передаче за 248 долларов США секретных данных о российской военной операции в Сирии политологу Демури Воронину, также арестованному по обвинению в государственной измене. Политолог, настаивает следствие, передал эти данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе Германии.

Иван Сафронов вину не признаёт. Он утверждает, что никогда не работал на иностранные разведки и не имел доступа к секретным сведениям. Защита журналиста связывает уголовное преследование с его профессиональной деятельностью: Сафронов опубликовал несколько материалов о коррупции в военно-промышленном комплексе страны.